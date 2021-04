Covid, nuovo decreto del Governo: confermato il coprifuoco alle 22, dal 1° giugno via libera ai ristoranti al chiuso

Liguria. E’ stato approvato in serata e sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale probabilmente domani mattina il nuovo decreto legge in materia Covid varato dal Consiglio dei Ministri. Tra le principali novità il ritorno della zona gialla, il “certificato verde” per andare nelle regioni arancioni e rosse, pranzo e cena al ristorante solo all’aperto fino al 31 maggio (mentre dal 1^ giugno sarà possibile anche al chiuso), le scuole superiori in presenza dal 60% al 100%.

