Covid, persone non registrate nel sistema sanitario della Liguria: Alisa raccomanda percorsi ad hoc entro il 1° maggio

Genova. Prevedere un percorso ad hoc entro il 1° maggio 2021 per l’identificazione e la prenotazione della vaccinazione delle persone non registrate nel Sistema sanitario della Liguria: è la raccomandazione fatta da Alisa a tutte le Aziende sociosanitarie della Liguria, tenuto conto anche dell’ Ordinanza nazionale n.3/2021 del 29 marzo 2021 (GU Serie Generale n.82 del 06-04-2021) dove si dispone che «ciascuna regione o provincia autonoma proceda alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente ma anche di quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella regione o provincia autonoma».

