Gelo e maltempo, allarme Coldiretti: “Nel savonese a rischio la produzione di miele di acacia”

Liguria. “Il maltempo di aprile e l’abbassamento delle temperature, non ha risparmiato il settore apistico soprattutto del genovesato ligure, dove il lavoro delle api ha patito una pesante battuta d’arresto che ha costretto gli apicoltori a dover ricorrere, in alcuni casi, a nutrimenti d’emergenza. In particolare, a farne le spese nel levante della regione, ma anche nel savonese, rischia di essere la produzione di miele d’Acacia, in quelle aree dove il gelo ha colpito le piante in un momento di sviluppo più avanzato, ma anche le perdite subite per le piante di ciliegio in piena fioritura si ripercuoteranno sulla produzione anche di questa tipologia”.

