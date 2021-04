Leonardo, lavoratori in corteo e richiesta di incontro alla prefettura: “La divisione automazione resti in azienda”

Genova. Hanno chiesto un incontro al prefetto i lavoratori di Leonardo a Genova, preoccupati per il futuro della divisione Automazione e il conseguente rischio di spezzettamento del sito genovese.

Questa mattina lo sciopero con un corteo nel centro cittadino e presidio davanti alla prefettura.

I sindacati, lo sciopero e il presidio sono stati dichiarati da Fim, Fiom e Uilm, chiedono che la divisione resti all’interno dell’azienda per salvaguardare la forte professionalità di 400 lavoratori, tra ingegneri, tecnici altamente professionalizzati, che si occupano di sistemi di logistica per aeroporti e corrieri.

“Noi chiediamo la permanenza della divisione automazione all’interno del perimetro di Leonardo – spiega all’Ansa Stefano Bonazzi di Fiom Cgil – si tratta di 400 lavoratori che rischiano di uscire dal più grande gruppo industriale italiano. L’azienda parla della necessità di trovare partner per valorizzare una divisione che è fuori dal core business, ma noi contestiamo questa scelta perché si tratta di un comparto che può essere strategico e che ha di fronte prospettive industriali importanti”. In piazza assieme ai lavoratori di Leonardo sono scesi anche quelli degli appalti, delle mense e delle pulizie.

“Profumo la deve smettere di prendere in giro Fim, Fiom, Uilm di Genova, i lavoratori, le Istituzioni, il Parlamento, il ministro di allora Patuanelli e persino la Chiesa”, tuona Antonio Apa della Uilm. “In tutte le sedi non può pontificare la capacità tecnologica della struttura industriale del sito Leonardo e poi rinnegare le affermazioni positive fatte cedendo l’automazione con 400 persone e 150 milioni di fatturato. È necessario che il gruppo dirigente di Leonardo la smetta di fare finanza e ritorni all’economia reale, perché indipendentemente dalle enunciazioni fatte in Borsa sui risultati Leonardo, la situazione è molto più grave di quanto si possa immaginare. I lavoratori oggi con questa grandiosa manifestazione mandano un messaggio preciso a Leonardo: Saremo irremovibili sulla cessione dell’automazione, per salvaguardare una società che ha prodotto capacità tecnologiche e professionalità eccellenti. La cosa sorprendente è che i lavoratori giornalmente producono fatturato, a favore anche del gruppo dirigente, ma non prendono né laute liquidazioni né Obo, anzi, devono assistere a delle scelte sciagurate come dismissioni di attività produttive, e alle continue assunzioni di gruppi dirigenziali che, messi a capo delle singole società, producono disastri”.

