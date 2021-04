Scintille tra Legambiente e l’assessore Scajola sulle tutele paesaggistiche: chiesto l’intervento del ministro

Regione. Si accende lo scontro tra Legambiente e l’assessore all’Urbanistica, Pianificazione territoriale e Tutela del Paesaggio di Regione Liguria Marco Scajola: secondo gli ambientalisti nella nostra regione sarebbe in atto una “deregolamentazione preoccupante” per quanto riguarda la tutela del paesaggio, e si appellano al ministero che però, secondo l’assessore sarebbe non competente in materia.

