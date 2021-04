Ventimiglia. Sono iniziati stamani i lavori per la realizzazione del più grande dei tre nuovi parcheggi voluti dall’amministrazione Scullino, e co-finanziati dalla Regione Liguria, per rispondere a una delle maggiori criticità della città di confine: la mancanza di posti auto.

In corso Genova, nelle ex aree ferroviarie, verranno ricavati circa mille parcheggi, collegati al centro e al mare da una pista ciclopedonale.

