Centro Sport Avventura: grazie a Tirreno Power, gli sport fluviali diventano sininimo di inclusione

Val di Vara. Grandi centrali a ciclo combinato alimentate a gas naturale, impianti idroelettrici, centrali a invaso e ad acqua fluente, ma non solo. Tirreno Power, nata nel 2003, con la sua rete di impianti, dislocati su tutto il territorio regionale, è arrivata ad “abbracciare” la Liguria intera, dal confine con la Francia a quello con la Toscana, ma non si è limitata a questo.

Col tempo ha imparato a conoscere e ad amare questo territorio, spendendosi in prima linea per tutelarlo, ma anche per promuoverne le eccellenze, con un occhio rivolto all’inclusione e alla solidarietà. È proprio seguendo questi principi, infatti, che è nata una collaborazione con il “Centro Sport Avventura” di Brugnato, in Val di Vara (Spezia), gestito da Walter Filattiera, un’associazione dilettantistica sportiva affiliata al CONI.

