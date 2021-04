Creazione di nuovi alloggi popolari: incontro tra l’assessore regionale Scajola, Comune di Vallecrosia ed Arte Imperia

Genova. Questa mattina si è tenuto in videoconferenza un incontro tra l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, il Comune di Vallecrosia ed Arte Imperia per un confronto su un nuovo progetto di riqualificazione urbana che interessa un’area cittadina attualmente in stato di degrado e che prevede, inoltre, la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia popolare.

