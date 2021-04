Diga soffolta ad Alassio, Melgrati risponde alle categorie più critiche: “Ci sono o ci fanno?”

Alassio. “Leggo questa mattina sui media locali di una richiesta di impegno da parte mia e credo, anche dell’amministrazione in carica, rispetto alla realizzazione di una barriera soffolta a protezione dell’arenile e delle passeggiate dalle mareggiate invernali sempre più intense. Come se questi signori non sapessero che, in attesa del finanziamento da parte della Protezione Civile Nazionale di 2.500.000 (due milioni e cinquecentomila euro) che a breve dovrebbero essere erogati, il Comune ha già da tempo, con risorse proprie di bilancio, dato incarico a un pool di esperti, scelti peraltro dall’associazione Bagni Marini e in accordo e supervisione con l’università di Genova, per verificare i vari progetti possibili. L’input che ho personalmente dato è: maggiore copertura del litorale con i fondi a disposizione. In pratica il miglior risultato possibile rispetto alle risorse a disposizione per la maggior lunghezza della diga soffolta”. A parlare, in una nota, è il sindaco di Alassio Marco Melgrati.

... » Leggi tutto