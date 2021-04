Multe, Genova è la prima città in Italia che consentirà di pagare con la app IO

Genova. Pagare una multa è sempre pagare una multa, non certo qualcosa di piacevole, ma con il nuovo servizio attivato dal Comune di Genova si potranno risparmiare le spese di notifica di 10 euro. Il capoluogo ligure, con uno scatto in avanti rispetto alle sollecitazioni del governo centrale in merito alla digitalizzazione dei servizi, è la prima città in Italia a consentire, attraverso la app IO, la stessa che molti cittadini hanno scaricato per accedere al cashback di stato, il pagamento delle multe per infrazioni del codice della strada.

