Rocchetta Nervina. Ha tentato di difendersi ma non ce l’ha fatta, Tina Boero, 80 anni, uccisa dal marito Fulvio Sartori, 81 anni, all’alba di lunedì 19 aprile, nell’abitazione in cui i due anziani coniugi vivevano da anni, in via Umberto I, alle porte del paese di Rocchetta Nervina. Un omicidio che, al momento, resta ancora senza un perché.

