Alassio, tutto pronto per il progetto di difesa soffolta a copertura del golfo

Alassio. Al via il progetto di difesa soffolta a copertura di tutto il golfo. Un sopralluogo, lungo il litorale, poi l’incontro in Comune, in Sala Consigliare dove i tecnici della Regione Liguria, ​si sono confrontati con i tecnici incaricati del ripascimento straordinario e della progettazione dell’opera di difesa a mare e con gli amministratori della città. Presente anche il consigliere regionale Stefano Mai per riferire alla giunta regionale e perorare la causa della tutela del litorale alassino.

