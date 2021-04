Genova, A partire da lunedì 26 aprile il servizio sostitutivo dell’ascensore Magenta – Crocco verrà intensificato; l’orario della navetta sarà prolungato anche in fascia serale, con corse fino alle ore 21.45. Il servizio, inoltre, sarà sempre effettuato utilizzando due bus nell’arco dell’intera giornata (non solo in corrispondenza degli orari di entrata e uscita delle scuole).

