Ceriale, via libera al Bilancio previsionale: tariffe invariate e aiuti per l’emergenza Covid

Ceriale. Via libera dal Consiglio comunale di Ceriale al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. Un documento economico-finanziario he non prevede aumenti di imposte rispetto al 2020. Per il 2021 è previsto un pareggio di circa 15.700.000 euro. Tra le linee guida, oltre alla conferma del piano delle opere pubbliche, sono previsti aiuti, sostegni e agevolazioni per la crisi socio-economica generata dalla pandemia.

