Comitato centrale Federazione nazionale professioni sanitarie: eletto Antonio Cerchiaro

Savona. Antonio Cerchiaro è stato eletto nelle fila del Comitato centrale della Federazione Nazionale Tsrm e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in occasione delle consultazioni per l’elezione degli organi dirigenziali. Tale consultazione è la prima che si è svolta nella storia della Federazione, che rappresenta più di 200mila iscritti in tutta Italia, appartenenti a 19 professioni sanitarie diverse.

