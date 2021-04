Decreto Riaperture, Vazzano (CNA Imperia): «Per la ristorazione criteri e orari ingiustificatamente punitivi»

Imperia. «Delusione e tanta preoccupazione per il futuro. Il Decreto Riaperture si prende gioco delle imprese e delle famiglie: il risultato di una quasi totale assenza di dialogo e confronto con le categorie e le imprese» – così esordisce Luciano Vazzano, segretario provinciale CNA Imperia –«Non possiamo essere soddisfatti di fronte a misure e condizioni che appaiono del tutto ingiustificate e discriminatorie nei confronti di attività che hanno dimostrato di non incidere in alcun modo sull’andamento dei contagi».

... » Leggi tutto