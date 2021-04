Sanremo. Dramma in zona Borgo San Pietro a Sanremo, dove stamani un uomo di 74 anni si è tolto la vita con un colpo del fucile che usava per cacciare.

A lanciare l’allarme è stato un vicino, allertato dal rumore dello sparo. Sul posto sono giunti i soccorritori, insieme alla polizia, ma per il 74enne non c’è stato nulla da fare.

Accertamenti sono in corso per capire il motivo che hanno spinto l’uomo a compiere il tragico gesto.

