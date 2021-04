Eccellenza, Cairese e Genova Calcio provano ad allungare, che partita tra Rivasamba e Ligorna

Domenica quando gli arbitri fischieranno la fine degli incontri saremo al perfetto giro di boa della prima fase del torneo di Eccellenza. Spesso si è detto che quello in corso “non è un vero campionato ma un torneo”. È vero, verissimo. Così come sono più che condivisibili le obiezioni di chi non sarebbe ripartito e la decisione di non riprendere da parte di alcune società. Ma già che ci siamo tanto vale provare a vedere il bicchiere mezzo pieno. Un elemento che sicuramente contribuisce a riempire il proverbiale bicchiere è il peso specifico di ogni gara e, come abbiamo già sottolineato, una formula che rende il tutto più imprevedibile. Quindi, tuffiamoci nell’analisi della terza giornata.

... » Leggi tutto