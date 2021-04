Il covid non ferma il premio “Casinò di Sanremo Antonio Semeria”. Il plauso dell’ex direttore generale Rai Mazza

Sanremo. «La cultura e lo spettacolo sono tra i settori che stanno pagando il prezzo più alto per le chiusure imposte dalla pandemia Covid 19. Ma sono anche i settori che potranno dare un decisivo contributo alla rinascita del Paese non appena lo consentiranno le circostanze e le decisioni governative.

Plaudo, quindi, come componente della giuria e come autore, alla decisione del Casinò di Sanremo di confermare, in questo difficile momento, anche l’edizione 2021 del Premio Letterario Internazionale “Casinò di Sanremo Antonio Semeria”, aperto a tutti gli scrittori e poeti – affermati ed emergenti- nella convinzione che letteratura e poesia siano valori da preservare, soprattutto in passaggi delicati della nostra storia». A dirlo è Mauro Mazza, giornalista, scrittore e già direttore generale Rai

