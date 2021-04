Piste ciclabili, Riolfo (Lega): «200mila euro per Ventimiglia e Sanremo»

Genova. «Ringrazio la giunta regionale e in particolare l’assessore Giacomo Giampedrone per l’approvazione della convenzione con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che consente il trasferimento di 200mila euro per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, destinati ai Comuni di Ventimiglia e Sanremo. In particolare, si tratta di 100mila euro per la realizzazione della pista ciclabile tra via Tacito e traversa Trento Trieste a Ventimiglia, che agevolerà di molto anche la circolazione stradale degli altri veicoli, e di 102mila euro per la realizzazione di interventi sugli impianti di illuminazione pubblica a servizio della pista ciclabile di Sanremo».

