Superiori al 70%, Toti: “La percentuale potrebbe aumentare nelle prossime settimane”

Liguria. Scuole superiori in presenza al 70% dal 26 aprile con la possibilità di aumentare il numero di studenti che potranno sedere tra i banchi nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è il presidente Giovanni Toti che, a margine della Festa della Bandiera a Palazzo Tursi, ha commentato: “Lo riteniamo prudente, visti i dati epidemiologici che allegheremo alla nostra ordinanza, anche se per il momento quella dei ragazzi è l’unica fascia in cui i contagi restano elevati nonostante, per fortuna, non particolarmente dolorosi visto che, come sappiamo, sui giovani il Covid ha un effetto molto limitato. Ma dobbiamo tenere conto delle loro famiglie, e del fatto che non tutti sono ancora protetti dal vaccino”.

