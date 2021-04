Vaccarezza a casa dopo il ricovero: “Grazie ai medici al S. Corona, fanno cose incredibili”

Loano. Lo aveva annunciato qualche settimana fa: nonostante i problemi di salute, Angelo Vaccarezza era convinto di tornare ad essere protagonista nella scena politica. Ed ora che è a casa, dopo il lungo e stancante ricovero, la conferma: “Devo ancora percorrere un pezzo di salita, ancora pochi passi per arrivare in vetta e tornare alla normalità, ma la determinazione non manca” ha dichiarato in un video postato su Facebook.

... » Leggi tutto