25 aprile, ministro Speranza scrive alle associazioni antifascisce: “Questa è la festa del riscatto”

Savona. In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, il ministro della salute Roberto Speranza ha inviato un messaggio a tutte le associazioni antifasciste in memoria di Felice Cascione. Nei giorni scorsi, per il tramite di Mauro Righello, è stata fatto pervenire per conto della associazione “Fischia il Vento” un messaggio di solidarietà al ministro Speranza, attaccato dai fascioleghisti. Questa la sua risposta:

... » Leggi tutto