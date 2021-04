Bordighera, «Non ci sono condizioni minime per i servizi»: Asl sospende pubblica assistenza

Bordighera. L’Asl 1 Imperiese ha sospeso da oggi, in via cautelativa, la convenzione con la pubblica assistenza di Bordighera Ponente Emergenza dal servizio 118.

L’azienda pubblica contesta a Ponente Emergenza, in particolare, “l’utilizzo di ambulanze non idonee al servizio di emergenza”, “truffa aggravata nei confronti dell’Asl” e “concussione”. Quest’ultimo presunto reato non è però riferito ai rapporti tra la pubblica assistenza e l’Asl1, ma è relativo a una vicenda che vede Ponente trascinata in tribunale da un ex dipendente.

