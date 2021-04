Festa della Liberazione, Varazze la ricorda anche con i disegni dei bambini e una poesia di Mario Traversi

Varazze. “La città fu liberata il 24 aprile del 1945. A portare la notizia fu il cellese Carlo Russo. Il giorno dopo, dalla finestra del Comune di allora, in piazza Beato Jacopo, Giuseppe Massone e Berto Ghigliotto, insieme ad altri esponenti del Comitato Nazionale di Liberazione, diedero l’annuncio ai varazzini”. L’assessore alla cultura Mariangela Calcagno racconta quel giorno che, quest’anno, Varazze ricorda anche attraverso i più piccoli, gli alunni delle classi quinte della scuola primaria che porta proprio il nome del dottor Giuseppe Massone, con il cortile intitolato al dottor Berto Ghigliotto: i due varazzini, membri del Comitato Nazionale di Liberazione che in quegli anni si prodigarono per aiutare i cittadini.

... » Leggi tutto