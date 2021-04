Nuova legge urbanistica, le minoranze in Regione: “Più cemento nell’entroterra, più burocrazia per i Comuni”

Regione. “Attacca il paesaggio. Non prevede infrastrutture per il cambiamento climatico. Rischia di peggiorare la mancanza di servizi nell’entroterra. Aggrava la burocrazia per i Comuni”. I consiglieri regionali Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi (Lista Sansa), Fabio Tosi (M5S) e Gianni Pastorino (Linea Condivisa) bocciano con decisione il disegno di legge sulla riforma della legge urbanistica regionale (disegno di legge 59/2021) che lunedì 26 aprile sarà portato in discussione dalla giunta in consiglio.

... » Leggi tutto