Sanremo. «Per la giornata del 25 aprile, in cui onoriamo i martiri che sacrificarono la propria esistenza per la nostra libertà, desidero rendere omaggio con un disegno e un breve testo a un personaggio che conserva un posto speciale nel cuore di Sanremo e che – non dimentichiamolo mai – rischiò la vita per il nostro Paese» – annuncia Enzo Iorio.

... » Leggi tutto