25 Aprile, Comitato per gli immigrati: “Abbattere i muri di odio, con la legge Zan strada giusta”

Liguria. Il Comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione celebra il 25 Aprile ricordando che, “fortunatamente, nel 2021 i muri di odio imposti nel passato dal regime fascista, stanno per essere abbattuti: la prova ne è la Legge Zan quasi approvata”, ovvero il Ddl che prevede misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

