Covid, il presidente della Regione Liguria Toti: «Domani si parte ma non vuol dire liberi tutti»

Genova. «Oggi è stata una Festa della Liberazione che abbiamo celebrato con il ministro Cantabria, con il concerto al Carlo Felice e con una straordinaria Bella Ciao eseguita dai nostri orchestrali davanti al teatro di Genova. Questa è una Liberazione particolare, perché spesso non ci accorgiamo di quanto la libertà sia importante, finché non la perdiamo e in questi mesi l’abbiamo persa. La libertà è la faccia di un parente che non si vede da tanto tempo, è riaprire la propria attività economica con cui si dà da mangiare alla propria famiglia, tutto ciò non è scontato. Da domani torniamo in zona gialla, ripartiremo, ma serve prudenza, come si riparte dopo una guerra. Avremmo voluto qualcosa in più dal governo, ma ci rimbocchiamo le mani affinché tutto vada bene, sia le riaperture, sia il Recovery Fund che è stato approvato ieri dall’esecutivo e deve dare una spinta al nostro Paese. Per questo non mi stanco di dire che serve semplificare e usare il modello Genova con cui abbiamo ricostruito il ponte e rifatto le strade, un modello che andrebbe applicato al Paese». Lo ha detto questa sera, nel consueto punto sul Covid e le vaccinazioni, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

