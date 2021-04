Grand Prix de Monaco Historique, serie F: Werner in pole e Alesi in prima fila

Monaco. La serie F, riservata alla F1 dal 1973 al 1976, nel Grand Prix de Monaco Historique, evento organizzato dall’Automobile Club di Monaco che vede come protagoniste le monoposto che hanno fatto la storia delle corse, oggi offrirà una prima linea regale con in pole position un triplo vincitore della 24 Ore di Le Mans, Marco Werner, che ieri nelle qualifiche ha completato un giro velocissimo, in 1: 31.261, con una Lotus 77. Al suo fianco vi era l’ospite protagonista del 12° GP storico di Monaco: Jean Alesi, che ha preso parte a 201 GP in sei diversi team, ma 79 dei quali su Ferrari. Ha aspettato che la pista fosse meno scivolosa per iniziare e ha fatto subito un ottimo giro.

... » Leggi tutto