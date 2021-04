Dopo il rifiuto di AstraZeneca, Ciangherotti si vaccina con Pfizer: “Ho vinto la mia battaglia”

Albenga. Lo avrebbe dovuto fare a marzo, ma aveva rifiutato. Perché? Gli avrebbero inoculato la prima dose di AstraZeneca, esattamente il giorno seguente alla decisione dell’Aifa di sospendere un lotto a causa delle segnalazioni di “eventi avversi gravi” in seguito al vaccino. Ma ora Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga e assessore provinciale, nonché odontoiatra, si è vaccinato. Con quale farmaco? Il Pfizer, come indicato dal Generale Figliuolo per i sanitari.

