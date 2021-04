Genova. Nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Possibili rovesci al più moderati. Non si esclude qualche locale occhiata di sole, più probabile su Imperiese, anche se di tipo temporaneo. Al pomeriggio la situazione non cambia: resta quindi la possibilità di pioggia su gran parte della regione, ma non ci aspettiamo alla fine della giornata cumulate significative.

... » Leggi tutto