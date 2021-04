Telethon, anche in Liguria i “cuori di biscotto” per sostenere la ricerca sulle malattie rare

Liguria. Continua anche in Liguria il sostegno alla ricerca scientifica. In prossimità della Festa della Mamma, esattamente i prossimi 1 e 2 maggio, tornano protagonisti i Cuori di biscotto di Fondazione Telethon prodotti da una pasticceria della nostra regione. Anche quest’anno la Campagna di primavera “Io per lei” della Fondazione è dedicata alle mamme, da sempre al centro della missione di Telethon, nata trent’anni fa proprio dall’appello di un gruppo di mamme della Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM).

