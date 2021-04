In Liguria si cerca il coronavirus nelle fogne: “Così anticiperemo i picchi di due settimane”

Genova. Un monitoraggio periodico sulle acque fognarie di 27 depuratori della Liguria, corrispondenti alla maggior parte degli abitanti, per individuare tracce di coronavirus con due settimane di anticipo rispetto allo screening coi tamponi e intervenire subito con misure mirate. È il progetto, presentato oggi da Regione, Arpal e Università di Genova, che farà da apripista a livello nazionale grazie a un metodo di analisi validato dall’Istituto superiore di sanità dopo varie sperimentazioni in Italia e non solo.

... » Leggi tutto