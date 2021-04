Nuovo terzo piano alla Sant’Anna, ospiti in festa per l’inaugurazione dei locali

Imperia. Per migliorare la vivibilità e l’accoglienza della struttura, la Casa di Cura Sant’Anna ha ampliato e rinnovato completamente gli spazi comuni e di vita del terzo piano, specificatamente dedicato alla RSA di Mantenimento e alla Residenza Protetta per Anziani. Ieri pomeriggio, primo giorno di zona gialla, c’è stata l’inaugurazione con tanto festa per gli ospiti, sia pure nel rispetto delle normative anticovid.

