Recovery, Coldiretti Liguria: «Fondi stanziati per salvaguardia di paesaggio rurale spingono a riscoprire i piccoli borghi»

Genova. «Lo stanziamento di fondi per interventi di restauro e di riqualificazione dell’edilizia rurale e storica è una svolta importante per sostenere la tendenza degli italiani a tornare a vivere nei borghi, dove si può godere di spazi di libertà più ampi con una maggiore sensazione di sicurezza e benessere nel tempo della pandemia». E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare la misura per la tutela e la valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale contenuta nell’ambito “Turismo e cultura” della missione uno del Recovery Plan.

