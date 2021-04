Liguria. “No al coprifuoco. Imporre restrizioni, mantenendolo alle 22, non consentendo neanche di prolungarne l’inizio almeno alle 23 e vietando la riapertura dei locali al chiuso in piena sicurezza nelle aree di criticità gialla, è illogico e non supportato da evidenze scientifiche”. Questo il contenuto della protesta andata in scena durante la seduta di oggi del consiglio regionale ligure.

... » Leggi tutto