Pescara. Dopo lo stop deciso dalla Lega Nazionale Professionisti B per l’elevato numero di contagi che ha colpito il Pescara, con conseguente slittamento dell’intero programma per non falsare la lotta per la salvezza, il campionato cadetto è pronto a vivere lo sprint finale. Sabato 1 maggio si disputerà la 35ª giornata.

