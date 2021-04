A Porto Vado di notte per recuperare 138 kg di cocaina: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Vado Ligure. Si aggiravano nei pressi di Porto Vado, di notte, dentro un’auto di grossa cilindrata, una Audi Rs3. Avevano appena recuperato in porto un grosso quantitativo di cocaina purissima proveniente dal Sudamerica: 138 kg, per un valore di mercato pari a circa 16 milioni di euro. Ma non avevano fatto i conti con la Guardia di Finanza di Savona: così, quando si sono trovati davanti i militari pronti a fermarli, non è rimasta loro altra scelta che abbandonare la vettura e il prezioso carico dandosi alla fuga.

