Imperia. La seconda regata stagionale di Genova Pra’, caratterizzata dalla partecipazione di 459 atleti/gara in forza a 14 società, mette in evidenza la forza collettiva del Rowing Club Genovese, ancora una volta in doppia cifra sul fronte dei successi, unitamente alla Canottieri Sanremo, a quota 9. Numerose affermazioni anche per Velocior, Speranza Pra’ e Sportiva Murcarolo.

... » Leggi tutto