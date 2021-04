Covid, Coldiretti Liguria: “Bene la copertura assicurativa per incentivare il turismo straniero estivo”

Liguria. “Con oltre 2 milioni di arrivi l’anno (6 milioni di presenze), la Liguria è una regione molto apprezzata dai viaggiatori stranieri, soprattutto tedeschi, francesi, svizzeri e americani, un turismo che, di fatto, è stato azzerato in anno di pandemia: per superare la crisi, e riportare il territorio su un percorso di crescita stabile e duraturo, è necessario sostenere la prossima stagione turistica con un’adeguata promozione, e disposizioni che possano fare davvero la differenza all’estero nella scelta della destinazione di viaggio”. È quanto afferma Coldiretti Liguria nel commentare positivamente l’annuncio della Regione di offrire una polizza di copertura sanitaria ai turisti che soggiorneranno in Liguria dal 1 giugno al 31 dicembre di quest’anno, per i danni di un eventuale contagio da Covid.

