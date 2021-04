Iniziano i lavori pubblici e i dehor si devono smontare, la posizione di Ventimiglia Riparte

Ventimiglia. Scrive il capogruppo Ventimiglia Riparte, il consigliere comunale Gabriele Sismondini «Proprio ieri mattina, il giorno dopo la tanto attesa riapertura, il comune di Ventimiglia ha mandato una notifica alle attività commerciali di via Repubblica lato levante e via Ruffini, comunicando l’imminente inizio dei lavori, rispettivamente del marciapiede e nuova via pedonale. Ho ricevuto diverse telefonate, in particolare da due bar che dovranno smontare dehor e pedana entro il 10 di maggio. Questi lavori, sempre considerato il periodo, era proprio necessario farli iniziare adesso? Ricordo a tutti che le attività di ristorazione non possono far sedere persone all’interno dei locali. Chiedo pubblicamente all’amministrazione di mettersi una mano sulla coscienza e impegnarsi a rimandare la data dei lavori ad autunno prossimo, al fine di non martoriare le già troppo martoriate attività dei nostri concittadini».

