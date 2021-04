New Racing for Genova al via dell’IRCup

C’è anche la International rally Cup (IRCup) Pirelli nel programmi 2021 della New Racing for Genova. La scuderia diretta da Raffaele Caliro parteciperà a questa fortunata serie ventennale, pronta a scattare sabato e domenica con il 34° Rally Piancavallo, con l’equipaggio formato dal genovese Luca Fredducci e dalla sua compagna, l’elvetica Clarissa De Rosa. La coppia varesina sarà in gara con la Peugeot 208 di classe R2B che le sarà messa a disposizione dalla FR New Motors, una vettura analoga a quella con cui hanno disputato la loro gara di casa, il Rally dei Laghi, dove hanno conquistato il successo di classe.

... » Leggi tutto