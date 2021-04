Santo Stefano al Mare. Problema atavico sulla condotta fognaria che serve il quartiere di via Ponte Romano provoca scarico incontrollato di liquami nel Rio Torre e conseguenti disagi per i residenti. Sono intervenuti nel primo pomeriggio i tecnici del Comune per questo problema, più volte segnalato dalla cittadinanza, che interessa un tratto della fognatura comunale.

