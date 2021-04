Turismo, Campomenosi (Lega): “Stop alla concorrenza sleale, sulla Bolkestein servono risposte chiare”

Bruxelles. “Bisogna intervenire per risolvere i tanti problemi del turismo, in Europa e in Italia. Problemi relativi alla concorrenza sleale, in un mondo senza regole dove dominano piattaforme online che mettono in difficoltà settore alberghiero e guide turistiche”. Così Marco Campomenosi, Capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, nel suo intervento di ieri sera, durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.

... » Leggi tutto