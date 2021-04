101 anni dalla Conferenza di Sanremo, il ministero del Turismo di Israele fa tappa nella città dei Fiori

Sanremo. A 101 anni dalla conferenza di Sanremo che sancì la nascita dello Stato di Israele, il ministero del Turismo dello Stato ebraico ha fatto tappa nella città dei Fiori per presentare le novità della stagione turistica che celebra la riapertura del Paese post Covid-19. In Israele, infatti, la massiccia campagna di vaccinazione con il Pfizer ha consentito agli operatori turistici di ricominciare a programmare tour e vacanze, per permettere ai visitatori di tutto il mondo di ammirare le bellezze uniche di una terra ricca di storia, fede, cultura e tradizione.

... » Leggi tutto