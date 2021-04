Amatori Nuoto Savona: 32 medaglie alle finali regionali invernali

Nei pomeriggi del 23, 24 e 25 aprile si è conclusa alla piscina Sciorba di Genova la stagione invernale di nuoto con il Campionato Italiano di Categoria su base Regionale in vasca corta (25m).

Una kermesse di tre giorni che ha visto ai blocchi di partenza i migliori atleti liguri, classificatisi nelle prime otto posizioni per anno di nascita di ogni gara, tranne la categoria Cadetti che ha gareggiato per biennio.

In palio il titolo di campione regionale e l’ammissione alle graduatorie nazionali che assegnano le medaglie in sostituzione dei Criteria Nazionali Giovanili, sospesi da due stagioni a causa della pandemia.

