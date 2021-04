Genova. Dalla prossima settimana sarà possibile anche in Liguria eseguire un tampone antigenico rapido per il coronavirus in farmacia e ricevere un’attestazione valida come “certificazione verde” per gli spostamenti tra regioni di colore diverso e per i viaggi internazionali. A prevederlo è un’accordo siglato oggi da Alisa e Federfarma.

... » Leggi tutto