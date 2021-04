Covid, da giugno il vaccino Pfizer/BioNTech anche per i ragazzi dai 12 ai 15 anni

Liguria. Il vaccino Pfizer/ BioNTech potrebbe essere disponibile in UEFa da giugno anche per la fascia di età 12-15 anni. Ad annunciarlo è l’amministratore delegato dell’azienda farmaceutica tedesca, Ugur Sahin, che al settimanale Der Spiegel ha dichiarato di essere nella fase conclusiva della preparazione della domanda di approvazione da presentare all’Ema. Si dovranno poi attendere “dalle 4 alle 6 settimane” per la valutazione.

... » Leggi tutto