Finali del campionato regionale in vasca corta, imperiesi protagonisti

Imperia. Dopo i buoni risultati conseguiti alle finali del campionato regionale assoluto in vasca corta, i giovani atleti dell’Idea Sport ssd di Albenga si sono resi protagonisti di eccellenti prestazioni anche alle finali del campionato regionale di categoria in vasca corta che lo scorso week-end hanno avuto luogo presso la piscina della polisportiva “La Sciorba” di Genova, guadagnando un totale complessivo di 33 medaglie che hanno consentito alla società ingauna di chiudere la manifestazione al quinto posto assoluto nella classifica società, confermandosi per l’ennesima volta prima realtà natatoria del Ponente Ligure a conferma dell’eccellenza del suo vivaio coordinato e diretto dai tecnici Renato Marchelli e Matteo Marmentini.

